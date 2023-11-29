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Азербайджанский борец отпраздновал победу с флагами Азербайджана и Турции - ФОТО

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29 Ноября 2023 21:44
Азербайджанский борец отпраздновал победу с флагами Азербайджана и Турции - ФОТО

Интересными моментами запомнился 36-й чемпионат мира среди военных борцов, проходящий в Баку.

Как сообщает İdman.biz, наш борец Ибрагим Юсубов отметил победу на чемпионат мире с флагами Азербайджана и Турции.

Спортсмен, выступавший в весовой категории 92 кг, в решающем поединке победил своего турецкого соперника. Юсубов после поединка отметил победу с флагами Азербайджана и братской страны.

Отметим, что в первый день чемпионата мира азербайджанские борцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

İdman.biz

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