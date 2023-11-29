В Баку наградили победителей первого дня чемпионата мира - ФОТО

Состоялась церемония награждения первого дня 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих, организованного в Баку Государственной пограничной службой и Министерством молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, прошедшем в спортивном центре «Серхедчи», медали победителям вручили глава Госпогранслужбы Эльчин Гулиев, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева и вице-президент Международного совета военного спорта Европы Дирк Шведе.

Победителям также были вручены кубки и дипломы.

Сборная Азербайджана завершила первый день чемпионата с 4 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями. Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг) завоевали золотые медали чемпионата мира.

В женских соревнованиях Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, а Наргиз Самедова (50 кг) - третье.

Отметим, что чемпионат, стартовавший сегодня в спортивном центре "Серхедчи", завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz