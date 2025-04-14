Сборная Азербайджана во второй раз выиграла командный зачет ЧЕ

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе одержала уверенную победу на чемпионате Европы, проходившем в Братиславе, сообщает İdman.biz.

Азербайджанские «классики» стали первыми в командном зачете, набрав 151 очко и завоевав шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Это уже второй подобный триумф в истории сборной, первый был в 2022 году.

Победу Азербайджану принесли Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), ставшие чемпионами Европы. Серебро на счету Эльданиза Азизли (55 кг), а бронзовые награды завоевали Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

На пьедестале командного зачета азербайджанцы опередили сборные Турции (110 очков) и Венгрии (104 очка), доказав своё лидерство в европейской борьбе.

İdman.biz