Азербайджан на ЧЕ: четыре чемпиона Европы, два вице - чемпиона и семь бронзовых призеров

Азербайджанские борцы в трех дисциплинах чемпионата Европы в Братиславе завоевали 13 медалей,сообщает İdman.biz.

В активе сборной Азербайджана — четыре золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей.

Чемпионами Европы стали вольник Георгий Мешвилдишвили (125 кг), а также представители греко-римского стиля Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг).

Серебряными призерами стали вольник Осман Нурмагомедов (92 кг) и «классик» Эльдениз Азизли (55 кг).

Бронзовые медали завоевали: Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг) и Аганазар Новрузов (74 кг) — все представители вольной борьбы; Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) — греко-римская борьба; Жаля Алиева (57 кг) — женская борьба.

İdman.biz