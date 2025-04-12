Гурбан Гурбанов победил армянина

Еще один борец сборной Азербайджана победил своего армянского соперника на чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.biz, Гурбан Гурбанов, выступающий в весовой категории 82 кг, начал соревнования, проходящие в столице Словакии Братиславе, с 1/8 финала.

Его первым соперником был армянин Самвел Григорян. Гурбанов выиграл со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал.

Отметим, что сегодня Бека Канделаки (130 кг) в утешительном поединке одержал победу над Давидом Овасапяном (Армения) со счетом 2:0 и поборется за бронзовую медаль.

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