10 Апреля 2025
RU

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Борьба
Новости
10 Апреля 2025 02:26
128
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

На чемпионате по борьбе в Словакии произошел скандал с участием президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, албанского борца Чермена Валиева и главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетага Газюмова, сообщает İdman.biz.

Инцидент произошел во время церемонии награждения борцов.

Мамиашвили резко надел медаль на Валиева, при этом, как отмечает телеграм-канал “Вольная борьба”, глава ФСБР использовал нецензурные слова и назвал спортсмена предателем.

Заметим, что осетин Валиев год назад тренировался в составе сборной России, что, судя по всему, вывело из себя Мамиашвили.

История на этом не закончилась. На инцидент обратил внимание главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе, осетин Хетаг Газюмов, который, по сообщению того же телеграм-канала, начал возмущаться неуважением в адрес Чермена.

В результате выяснение отношений продолжилось за кулисами.

İdman.biz

Новости по теме

Али Рагимзаде: "Я не могу разрушить это заклятие"
01:55
Борьба

Али Рагимзаде: "Я не могу разрушить это заклятие"

Четырехкратный бронзовый призер ЧЕ намерен стать чемпионом мира
Сборная Азербайджана в пятый раз стала лучшей на ЧЕ - ФОТО
01:19
Борьба

Сборная Азербайджана в пятый раз стала лучшей на ЧЕ - ФОТО

Позади национальной команды остались сборные Грузии и Турции
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы - ФОТО - ВИДЕО
9 Апреля 23:19
Борьба

Азербайджанский борец стал чемпионом Европы - ФОТО - ВИДЕО

В активе сборной Азербайджана по вольной борьбе шесть медалей.

Ислам Базарганов: "Проиграл, потому что немного не верил в себя"
9 Апреля 13:40
Борьба

Ислам Базарганов: "Проиграл, потому что немного не верил в себя"

Наш спортсмен, занявший третье место на чемпионате Европы, рассказал о своем выступлении
ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото
8 Апреля 21:35
Борьба

ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото

Во второй день соревнований, которые проходят в Братиславе, на ковер выйдут борцы вольного стиля

Гимназиада: азербайджанские спортсменки завоевали шесть медалей - ФОТО
8 Апреля 16:46
Борьба

Гимназиада: азербайджанские спортсменки завоевали шесть медалей - ФОТО

Количество медалей, завоеванных сборной Азербайджана, возросло до 33

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата