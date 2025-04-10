Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

На чемпионате по борьбе в Словакии произошел скандал с участием президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, албанского борца Чермена Валиева и главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетага Газюмова, сообщает İdman.biz.

Инцидент произошел во время церемонии награждения борцов.

Мамиашвили резко надел медаль на Валиева, при этом, как отмечает телеграм-канал “Вольная борьба”, глава ФСБР использовал нецензурные слова и назвал спортсмена предателем.

Заметим, что осетин Валиев год назад тренировался в составе сборной России, что, судя по всему, вывело из себя Мамиашвили.

История на этом не закончилась. На инцидент обратил внимание главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе, осетин Хетаг Газюмов, который, по сообщению того же телеграм-канала, начал возмущаться неуважением в адрес Чермена.

В результате выяснение отношений продолжилось за кулисами.

İdman.biz