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Гимназиада: азербайджанские спортсменки завоевали шесть медалей - ФОТО

Борьба
Новости
8 Апреля 2025 16:46
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Гимназиада: азербайджанские спортсменки завоевали шесть медалей - ФОТО

Завершились соревнования женщин-борцов в городе Лучаны, Сербия, в рамках спортивных игр Гимназиады.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, на пьедестал почета поднялись шесть спортсменов из сборной Азербайджана, участвовавших в соревнованиях в девяти весовых категориях.

В составе сборной Рена Нуриева (62 кг) в финале встретилась с Костиной Мантог (Румыния). Одержав победу, наша спортсменка завоевала золотую медаль.

Видан Бабаева (39 кг) заняла второе место, уступив Валерии Яцкой (Украина). Гюнель Керимли (50 кг) сталав второй, уступив Ниан Ли (Китай), а Симура Абдуллаева (66 кг) - Эсме Нур Кара (Турция).

Гюлай Хасмамедова (33 кг) завоевала бронзовую медаль, победив Николи да Силва (Бразилия), а Гюльнар Агададашова (42 кг) - Анну Агостон (Румыния).

Таким образом, наши женщины-борцы завершили Гимназиаду с одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Отметим, что количество медалей, завоеванных сборной Азербайджана, возросло до 33. Ранее наша команда завоевала девять золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.

İdman.biz

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