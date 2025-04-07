Гимназиада: Азербайджанские борцы завоевали девять медалей - ФОТО

Завершились соревнования борцов греко-римского стиля в городе Лучани, Сербия, в рамках Спортивных игр Гимназиады.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, на пьедестал почета поднялись девять спортсменов сборной Азербайджана, участвовавших в соревнованиях в 10 весовых категориях.

Гусейн Амрахли (38 кг) завоевал в финале золотую медаль, победив Владимира Сержанюка (Украина), Исфахан Гасанов (75 кг) - Мартина Фодора (Сербия), а Зохраб Сафаров (85 кг) - Амиррезу Мехриталарпошти (Иран).

Али Джавадлы (41 кг) занял второе место, уступив Армину Исмаили (Иран), а Амин Мамедов (44 кг) - Юсифу Зарею.

Абдурахман Гусейнли (48 кг) победил Драгана Танкосича (Сербия), Гурбан Меджнунов (52 кг) - Андрея Пелеана (Румыния), Эльдениз Аллахвердиев (57 кг) - Даниила Шевченко (Украина), а Али Мамедов (68 кг) - Петара Гаврича (Сербия) - они завоевали бронзовые медали.

Таким образом, наши борцы греко-римского стиля завершили Гимназиаду с тремя золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

Отметим, что количество медалей, завоеванных сборной Азербайджана, возросло до 23. Ранее наша команда завоевала пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей.

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16:08

В сербском городе Лучани в рамках Спортивных игр Гимназиады стартовали соревнования борцов греко-римского стиля.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, девять спортсменов сборной Азербайджана, участвовавших в соревнованиях в 10 весовых категориях, могут завоевать медали.

Команда, выступающая на Гимназиаде под руководством Абильфата Мамедова и Ильхама Везирова, вышла в финал: Гусейн Амрахли (38 кг), Али Джавадлы (41 кг), Амин Мамедов (44 кг), Исфахан Гасанов (75 кг) и Зохраб Сафаров (85 кг).

За бронзовую медаль поборются Гурбан Меджнунов (52 кг), Эльдениз Аллахвердиев (57 кг), Али Мамедов (68 кг) и Абдурахман Гусейнли (48 кг).

Отметим, что на сегодняшний день сборная Азербайджана завоевала 11 медалей.

İdman.biz