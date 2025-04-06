Азербайджан завоевал первое золото на Гимназиаде - ФОТО

Завершился турнир по вольной борьбе в рамках Гимназиады, прошедший в сербском городе Лучани.

Как сообщает корреспондент İdman.biz из Сербии, сборная Азербайджана завершила Игры с 10 медалями.

В составе нашей команды Эльман Исмаилов (38 кг) в финале победил Марко Кваснюка (Украина) и завоевал титул чемпиона. Это была первая золотая медаль нашей сборной на Гимназиаде.

Ибрагим Гасанов (44 кг) также поднялся на высшую ступень пьедестала. Он победил в финале Хоссейна Теймурикошара (Иран).

Гусейн Резазаде (41 кг) в решающем поединке проиграл Аршии Мухаммади (Иран), Фарид Гусейнили (52 кг) уступил Ахмаду Резе Саларвандияну (Иран), а Магомед Гасанлы (62 кг) потерпел поражение от Мухаммада Мехдизадевалукулаеи (Иран), заработав серебряные медали.

В поединках за бронзу Тамерлан Намазлы (48 кг) победил Нуртаса Биссенбаева (Казахстан), Эльджан Гасанов (57 кг) одержал победу над Эваном Ульрихом (США), Хаял Шукюрлу (68 кг) выиграл у Шахена Мартиросяна (Армения), Эльвин Наджефзаде (75 кг) одолел Патрика Золда (Румыния), а Турал Эйнуллаев (85 кг) победил Бакита Алибекова (Казахстан).

Таким образом, наша сборная по вольной борьбе, завоевав две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей, заняла второе место в командном зачете.

Отметим, что общее количество медалей сборной Азербайджана на Гимназиаде достигло 11. Ранее в составе команды наш саблист занял третье место.

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16:57

В рамках Гимназиады в спортивных играх в сербском городе Лучани стартовали соревнования среди вольных борцов.

Корреспондент İdman.biz в Сербии сообщает, что каждый из спортсменов сборной Азербайджана, участвующих в соревнованиях в десяти весовых категориях, продолжает борьбу за медали.

Под руководством тренеров Намика Гулиева и Эльшада Аллахвердиева команда Азербайджана включает в себя борцов, которые завоевали путевки в финал: Эльман Исмаилов (38 кг), Гусейн Рзазаде (41 кг), Ибрагим Гасанов (44 кг), Фарид Гусейнили (52 кг) и Магомед Гасанлы (62 кг).

Тамерлан Намазлы (48 кг), Эльджан Гасанов (57 кг), Хаял Шукюрлы (68 кг), Эльвин Наджизаде (75 кг) и Турал Эйнуллаев (85 кг) будут бороться за бронзовую медаль.

Решающие поединки начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

Стоит отметить, что на данный момент сборная Азербайджана завоевала одну бронзовую медаль.

İdman.biz