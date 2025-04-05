Эльдениз Азизли: "На ЧЕ хочу взять реванш у россиянина"

До начала чемпионата Европы по борьбе, который пройдет в столице Словакии Братиславе, остается совсем немного времени.

Как сообщает İdman.biz, один из фаворитов турнира, Эльданиз Азизли, дал интервью официальному сайту Федерации борьбы Азербайджана.

– Как проходит подготовка к чемпионату Европы?

– Подготовка идет очень хорошо. Я начал тренироваться еще до рейтингового турнира в Хорватии, который прошел в феврале. После консультации с тренерами мы решили, что на соревнования в Загребе я не буду сгонять вес, поэтому боролся не в привычной категории до 55 кг, а в 60 кг. Целью было не достижение результата, а проведение одной-двух схваток.

Даже если бы я прошел первый раунд, то дальше не боролся бы, чтобы не встречаться с товарищем по команде Нихатом Мамедли. Основная цель поездки в Хорватию — участие в тренировочном сборе после турнира. Сбор прошел на высоком уровне. В нем участвовали 250–300 спортсменов. После этого тренировки продолжаются в Баку. Надеюсь, чемпионат пройдет успешно.

– Ты в последний раз выступал на чемпионате Европы два года назад. Тогда травма груди помешала тебе стать чемпионом. Сейчас нет проблем с этим?

– В течение 1–2 лет травма груди сильно беспокоила меня. Даже спустя 4–5 месяцев после чемпионата Европы восстановиться полностью не удавалось — боль сохранялась. Сейчас всё в порядке, чувствую себя хорошо, серьезных проблем нет.

– С 2018 года ты завоевывал медали на всех чемпионатах Европы, в том числе дважды становился чемпионом. Наверняка теперь цель — третий титул? Если добьешься успеха, сравняешься с рекордом Рафика Гусейнова в греко-римской борьбе на чемпионатах Европы. Обсуждали ли это между собой?

– Да. Рафик хочет догнать меня по числу титулов на чемпионатах мира, а я — его по Европе. После того как я стал четырехкратным чемпионом мира, его шансы на это уменьшились. Надеюсь, он всё же меня догонит. Рафик — один из самых титулованных и профессиональных спортсменов в нашей греко-римской борьбе. Между нами здоровая конкуренция.

– Кого считаешь основным соперником на пути к чемпионству?

– В моей весовой категории часто появляются молодые спортсмены, и от этого становится сложнее. С каждым годом возраст берет свое, и бороться с молодежью становится труднее. Несмотря на это, в этом году моя цель — стать трехкратным чемпионом Европы и пятикратным чемпионом мира. В греко-римской борьбе мало кто имеет больше четырех титулов на чемпионатах мира. В моей весовой категории легенда Хамид Сорьян является шестикратным чемпионом мира. Кроме него, таких успешных борцов в нижних весах почти нет. На чемпионате Европы моим основным соперником будет россиянин Эмин Сефершаев. Скорее всего, встретимся с ним в финале.

– В 2021 году ты уступил ему в полуфинале в последние секунды. Это будет матч-реванш?

– Именно так. Тогда он применил неожиданный прием в самом конце схватки. Надеюсь, в этот раз возьму реванш.

– Ты также капитан национальной сборной. Сможем ли снова стать чемпионами Европы в командном зачете?

– В последние годы мы стабильно входим в тройку лидеров в командном зачете — это большой успех для такой страны, как Азербайджан. Ни в одном другом виде спорта у нас нет таких достижений. Мы — действующие чемпионы мира и вторые в Европе. До этого были чемпионами Европы. Дважды подряд становились чемпионами мира в команде — такого не было больше ни в одной дисциплине. На этом чемпионате Европы мы — главные фавориты. Не думаю, что сборная Турции сможет нас обойти. У нас действительно фантастический состав. Можно сказать, это лучший состав за всю историю нашей греко-римской борьбы. Надеюсь, всё пройдет успешно. Ранее Турция обгоняла нас с минимальным преимуществом, и главной причиной тому был Рыза Каяалп — безоговорочный лидер. Сейчас его, как и чемпиона мира Али Дженгиза (87 кг), нет в составе, поэтому я не думаю, что они будут впереди.

– Ты уже четырехкратный чемпион мира. Это рекорд не только в греко-римской, но и во всей азербайджанской борьбе. Чувствуешь ли мотивацию продолжать бороться за новые цели? Или движешься по принципу «пока могу — буду бороться»?

– Хвала Аллаху! Среди олимпийских видов спорта я — единственный четырехкратный чемпион мира в Азербайджане. Я не строю долгосрочных планов — ни в спорте, ни в жизни. Ставлю перед собой конкретную цель и планирую действия в соответствии с ней. Никогда не спешу и не забегаю вперед. Сейчас моя цель — стать чемпионом Европы. Конечно, хочу в пятый раз стать чемпионом мира, но это уже следующая цель.

– После завершения карьеры можешь ли назвать борца, который сможет стабильно представлять Азербайджан в весе до 55 кг на международной арене?

– Это трудно сказать. Удерживаться в этом весе и добиваться стабильных результатов сложно для любого спортсмена. Нужно полностью адаптироваться к этой категории. Не думаю, что наши борцы Эльмир Алиев и Рашад Мамедов долго будут бороться в 55 кг. Я уже 15 лет в этом весе. Оставаться стабильным столько лет и постоянно завоевывать медали — крайне трудно.

– Ты любишь читать. Можешь назвать книгу, которую читаешь сейчас?

– Читаю как в поездках, так и дома. Каждый день уделяю время чтению. В Рамадан читаю только Коран. До Рамадана читал «Атомные привычки» Джеймса Клира и «Анну Каренину» Льва Толстого. До этого — «Униженные и оскорбленные» Фёдора Достоевского. В ближайшее время планирую прочитать его роман «Записки из подполья». В целом, мне нравится читать книги разных жанров.

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