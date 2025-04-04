Определились борцы, которые выступят на Гимназиаде

С 5 по 12 апреля в Златиборе, Сербия, пройдет Гимназиада среди школьников-спортсменов.

İdman.biz сообщает, что нашу страну в мультиспортивных играх представят национальные команды по борьбе U-15.

Шестого апреля под руководством тренеров Намика Гулиева и Эльшада Аллахвердиева в соревнованиях борцов вольного стиля выступят Эльман Исмайлов (38 кг), Гусейн Рзазаде (41 кг), Ибрагим Гасанов (44 кг), Тамерлан Намазлы (48 кг), Фарид Гусейнли (52 кг), Эльджан Гасанов (57 кг), Магомед Гасанлы (62 кг), Хаял Шукурлу (68 кг), Эльвин Наджафзаде (75 кг) и Турал Эйнуллаев (85 кг).

На следующий день под руководством тренеров Хасрата Мамедъярова и Солмаз Адиловой на ковер выйдут девушки - Гюлай Хасмамедова (33 кг), Гюльханым Ширинова, Видан Бабаева (обе 39 кг), Гюльнар Агададашова (42 кг), Марьям Гаджиева (46 кг), Гюнель Керимли (50 кг), Марьям Эмрели (54 кг), Инджи Абдуллаева (58 кг), Рена Нуриева (62 кг) и Симура Абдуллаева (66 кг).

Восьмого апреля в соревнованиях примут участие борцы греко-римского стиля под руководством тренеров Абильфата Мамедова и Ильхама Везирова - Гусейн Амрахлы (38 кг), Али Джавадлы (41 кг), Амин Мамедов (44 кг), Абдуррахман Гусейнли (48 кг), Гурбан Меджнунов, Гусейн Мустафазаде (оба 52 кг), Эльдениз Аллахвердиев (57 кг), Али Мамедов (68 кг), Исфахан Гасанов (75 кг) и Зохраб Сафаров (85 кг).

Отметим, что соревнования по борьбе на Гимназиаде пройдут 6-8 апреля. Встречи будут начинаться в 12:00 по бакинскому времени каждый день. Судить поединки на Гимназиаде будет судья второй категории Эльдар Мамедов.

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