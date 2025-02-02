Мария Стадник завершила карьеру - ВИДЕО

Мария Стадник, живая легенда мировой борьбы, которая занималась борьбой в Азербайджане более 17 лет и имела рекордную карьеру, завершила карьеру спортсменки.
Как сообщает İdman.biz, информацией об этом поделилась в социальных сетях Федерация борьбы Азербайджана.
В информации говорится:
«Единственная пятикратная участница Олимпийских игр в азербайджанском спорте, наша единственная четырехкратная призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы, двукратная победительница Европейских игр и Игр исламской солидарности, своей решимостью бороться, спортивной дисциплиной и трудолюбием она стала примером и кумиром не только в нашей стране, но и во многих других странах мира.
Федерация борьбы Азербайджана выражает свою благодарность Марии Стадник за ее вклад в борьбу страны и за то, что своими успехами она вдохновляет многих юных и молодых борцов.
Мы верим, что благодаря своему богатому опыту она продолжит поддерживать развитие азербайджанской борьбы.
Большое спасибо за все, Мария!»
İdman.biz
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