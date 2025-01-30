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Мария Стадник: "Я скоро расскажу о своем решении"

Борьба
Новости
30 Января 2025 16:55
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Мария Стадник: "Я скоро расскажу о своем решении"

Азербайджанская борчиха Мария Стадник приняла решение о своем будущем.

Как сообщает İdman.biz, спортсменка, выступающая в весовой категории 50 кг, рассказала об этом сама.

Стадник в своем аккаунте в Instagram сообщила, что вскоре объявит о решении относительно своей карьеры:

"После окончания летних Олимпийских игр 2024 года в Париже многие задавались вопросом, что же будет дальше, следует ли завершить мою спортивную карьеру или продолжить? Я взяла перерыв, чтобы подумать о том, что было бы хорошо. Скоро я расскажу о своем решении".

Отметим, что Стадник является двукратной серебряной и двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр.

İdman.biz

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