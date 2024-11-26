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Очередной этап семинара - в Газахе - ФОТО

Борьба
Новости
26 Ноября 2024 22:12
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Очередной этап семинара - в Газахе - ФОТО

Продолжается Всереспубликанский семинар тренеров по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, очередной этап семинара прошел сегодня в городе Газах.

В мероприятии приняли участие тренеры-преподаватели по борьбе, работающие в Газахском, Товузском, Агстафинском, Гедабейском и Шамкирском районах. Теоретическая и практическая часть семинара проходила в Газахском олимпийском спортивном комплексе.

По словам начальника Газах-Товузского регионального управления молодежи и спорта Азиза Масмалиева, семинар внесет большой вклад в повышение знаний и навыков тренеров региона. Председатель судейской коллегии Гариб Алиев рассказал о проектах, реализуемых Федерацией борьбы Азербайджана, и отметил, что Западный регион играет большую роль в азербайджанской борьбе. Тренер сборной по вольной борьбе U-20 Назим Алиджанов и тренер сборной по греко-римской борьбе U-17 Назим Ахмедов дали свои рекомендации коллегам из этого региона. Были услышаны мнения местных экспертов, озвучены проблемы и пути их решения, состоялся обмен взаимными мнениями. Судья категории I-S Сади Гулиев коснулся решений судей, принятых в различных боях, комментируя видеоизображения с кадрами поединков.

В практической части мероприятия Н. Алиджанов продемонстрировал точное выполнение приемов, наиболее часто используемых в вольной борьбе. Н.Ахмедов продемонстрировал приемы, применяемые в греко-римской борьбе в партере, а также способы защиты от этих приемов.

Отметим, что завтра в Гяндже пройдет очередной тур Всереспубликанского семинара тренеров по борьбе.

İdman.biz

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