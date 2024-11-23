23 Ноября 2024
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Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль

Борьба
Новости
23 Ноября 2024 21:35
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Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль

В Казахстане прошел международный турнир по казахской борьбе среди взрослых.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях медаль.

Адиль Адильзаде завоевал бронзовую медаль в весовой категории 82 кг.

İdman.biz

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