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Туран Байрамов: "Это было давно, скандал исчерпан" - ИНТЕРВЬЮ

Борьба
Интервью
23 Ноября 2024 13:12
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Туран Байрамов: "Это было давно, скандал исчерпан" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью члена сборной Азербайджана по вольной борьбе Турана Байрамова (74 кг) İdman.biz.

- После летних Олимпийских игр в Париже-2024 вам сделали операцию на левом плече. Как у вас дела сейчас?

- Прошло 3 месяца. На данный момент мое состояние удовлетворительное. Но мне еще нужно время, чтобы быть полностью готовым.

- Когда вы планируете вернуться на ковер?

- Планирую начать тренировки в середине декабря. В следующем году в конце января - начале февраля смогу участвовать в соревнованиях. Тренеры решат, какими будут мои первые соревнования.

- В этом году соревнования по борьбе уже завершились. Можете ли вы назвать год, который войдет в историю, как успешный?

- На мой взгляд, это можно считать удовлетворительным. Но с другой стороны, я остался без медали на летних Олимпийских играх в Париже-2024, к которым долго готовился. В 1/8 финала, за 4 секунды до окончания схватки соперник взял очко и я проиграл. Это было очень грустно. Стресс был тяжелым. Тем не менее, могу сказать, что для меня это был хороший год.

- Самым запоминающимся событием прошлого года стал скандал, случившийся после победы над итальянским борцом Франко Чамизо на олимпийском квалификационном турнире в Баку. Вы потом говорили об этом с итальянцем?

- Это было давно. Скандал исчерпан. Он также боролся в Париже-2024 и проиграл. Люди, которые подняли шум и устроили скандал, хотели, чтобы он поехал на Олимпиаду. Условия были созданы, и он получил то, что хотел. Этот разговор закрыт с условием, что его не будут открывать. Когда этот инцидент произошел, я поехал к нему после встречи в Баку. Встретил его, сказал, что в спорте всякое бывает. Франко тоже очень хорошо меня поприветствовал и пожал руку, мы попрощались. У меня нет проблем с Чамизо. Я также поприветствовал его издалека в Париже.

- Каковы будут ваши главные цели в новом году?

- Моя главная цель - стать чемпионом Европы и мира и выиграть Исламские игры. Мне очень хочется это сделать и пополнить свою коллекцию новыми медалями.

Эмин Ага

İdman.biz

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