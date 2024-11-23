На чемпионате мира в Армении был поднят флаг Турции

В столице Армении Ереване прошел 37-й Армейский чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает İdman.biz, сборная Турции, участвовавшая в чемпионате мира, завершила турнир с 8 медалями - двумя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми.

Борцы греко-римского стиля Керем Камаль (63 кг) и Сельчук Джан (72 кг) поднялись на вершину пьедестала почета в Ереване, подняли флаг Турции и спели государственный гимн.

Отметим, что 36-й чемпионат мира по борьбе прошел в прошлом году в Баку.

İdman.biz