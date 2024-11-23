23 Ноября 2024
RU

На чемпионате мира в Армении был поднят флаг Турции

Борьба
Новости
23 Ноября 2024 09:50
58
На чемпионате мира в Армении был поднят флаг Турции

В столице Армении Ереване прошел 37-й Армейский чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает İdman.biz, сборная Турции, участвовавшая в чемпионате мира, завершила турнир с 8 медалями - двумя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми.

Борцы греко-римского стиля Керем Камаль (63 кг) и Сельчук Джан (72 кг) поднялись на вершину пьедестала почета в Ереване, подняли флаг Турции и спели государственный гимн.

Отметим, что 36-й чемпионат мира по борьбе прошел в прошлом году в Баку.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль
21:35
Борьба

Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль

В Казахстане прошел международный турнир по казахской борьбе среди взрослых
Туран Байрамов: "Это было давно, скандал исчерпан" - ИНТЕРВЬЮ
13:12
Борьба

Туран Байрамов: "Это было давно, скандал исчерпан" - ИНТЕРВЬЮ

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе рассказал о своем состоянии после травмы
Семинар для тренеров по борьбе из Гобустана - ФОТО
22 Ноября 22:51
Борьба

Семинар для тренеров по борьбе из Гобустана - ФОТО

На этом семинаре были освещены последствия слишком большого снижения веса молодыми спортсменами
Главный тренер сборной Азербайджана избран инструктором Объединенного мира борьбы
22 Ноября 14:51
Борьба

Главный тренер сборной Азербайджана избран инструктором Объединенного мира борьбы

Молодой специалист начнет выполнять свои новые обязанности в рамках тренерских курсов UWW
В Габале прошел тренерский семинар - ФОТО
21 Ноября 23:47
Борьба

В Габале прошел тренерский семинар - ФОТО

В мероприятии приняли участие тренеры и преподаватели по борьбе, работающие в Габалинском, Гахском, Шекинском, Загатальском, Огузском и Балаканском районах
Объединённый мир борьбы создал новый комитет - его президентом станет азербайджанец
21 Ноября 17:33
Борьба

Объединённый мир борьбы создал новый комитет - его президентом станет азербайджанец

Создан единый комитет по грэпплингу, панкратиону и любительским ММА

Самое читаемое

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
Крамаренко признана спортсменкой года
21 Ноября 09:10
Гимнастика

Крамаренко признана спортсменкой года

Она победила в номинации "Гордость России: Спортсмен года"
"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО
22 Ноября 18:51
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО

Сегодня стартовал XIV тур Премьер-лиги
Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО
22 Ноября 09:05
Мировой футбол

Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО

Фильм рассказывает о жизни и карьере португальской звезды в Саудовской Аравии