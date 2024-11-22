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Семинар для тренеров по борьбе из Гобустана - ФОТО

Борьба
Новости
22 Ноября 2024 22:51
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Семинар для тренеров по борьбе из Гобустана - ФОТО

Продолжается Всереспубликанский семинар тренеров по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, очередной этап семинара прошел сегодня в городе Гобустан.

В мероприятии приняли участие тренеры-преподаватели по борьбе, действующие в Исмаиллинском, Агсуинском, Гобустанском и Шамахинском районах.

Теоретическая часть семинара прошла в Гобустанском Доме молодежи. Заведующий Гобустанским сектором Нагорно-Ширванского регионального управления молодежи и спорта Гадир Акперов рассказал о важности семинара и поблагодарил за его проведение Федерацию борьбы Азербайджана (ФБА).

Председатель судейской коллегии ФБА Гариб Алиев рассказал о проектах, реализуемых федерацией, правилах борьбы и нарушениях правил. Свои рекомендации местным тренерам дали тренер женской юниорской и молодежной сборной Хасрат Мамедъяров и тренер сборной U-17 по греко-римской борьбе Эльбрус Мамедов. На этом семинаре были освещены последствия слишком большого снижения веса молодыми спортсменами. Судья категории I-S Сади Гулиев коснулся оценки выполненных приемов на продемонстрированном видео.

Практическая часть семинара прошла в зале борьбы Гобустанской детской юношеской спортивной школы. Мамедъяров и Мамедов продемонстрировали точное выполнение различных приемов греко-римской борьбы.

Отметим, что очередной тур Всереспубликанского семинара тренеров по борьбе пройдет 26 ноября в Газахе.

İdman.biz

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