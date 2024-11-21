В Габале прошел тренерский семинар - ФОТО

Продолжается Всереспубликанский семинар тренеров по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в городе Габала состоялся очередной этап семинара.

В мероприятии приняли участие тренеры и преподаватели по борьбе, работающие в Габалинском, Гахском, Шекинском, Загатальском, Огузском и Балаканском районах.

Теоретическая часть семинара прошла в Центре Гейдара Алиева. Руководитель Шеки-Загатальского районного управления молодежи и спорта Мушфик Аббасов отметил, что подобные семинары играют большую роль в повышении знаний и навыков тренеров. Председатель судейской коллегии Федерации борьбы Азербайджана Гариб Алиев рассказал о проектах, реализуемых федерацией, и некоторых правилах борьбы. Своим опытом с коллегами поделились тренер женской молодежной и юниорской сборной Хасрат Мамедъяров и тренер сборной по греко-римской борьбе U-17 Эльбрус Мамедов. Судья категории I-S Сади Гулиев прокомментировал решения, принятые в спорных эпизодах. В теоретической части состоялся обмен мнениями с местными тренерами и были услышаны их предложения.

Практическая часть семинара прошла в борцовском зале спортивного клуба "Габала". Мамедъяров продемонстрировал приемы по вольной борьбе, а Мамедов - греко-римской борьбе. Они также продемонстрировали запрещенные приемы в борьбе.

Отметим, что очередной тур Всереспубликанского семинара тренеров по борьбе пройдет завтра в городе Гобустан.

İdman.biz