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Состоялся семинар для тренеров

Борьба
Новости
20 Ноября 2024 23:18
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Состоялся семинар для тренеров

В Мингячевире прошел семинар для тренеров по борьбе.

Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана (ФБА).

В мероприятии приняли участие тренеры-преподаватели по борьбе, работающие в указанном городе, а также в Агдашском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Уджарском, Евлахском и Зардабском районах.

Теоретическая часть семинара прошла в Мингячевирском доме молодежи. Заместитель начальника Центрально-Аранского регионального управления молодежи и спорта Кямал Наджафли поблагодарил Федерацию борьбы Азербайджана за этот проект и пожелал, чтобы подобные семинары стали традиционными. Председатель судейской коллегии ФБА Гариб Алиев рассказал о шагах, предпринимаемых федерацией для развития борьбы в регионах.

Позже свои рекомендации тренерам регионов дали тренер женской молодежной и юниорской сборной Хасрат Мамедъяров и тренер сборной U-17 по греко-римской борьбе Эльбрус Мамедов. Они особо отметили последствия слишком большого снижения веса молодых спортсменов и подчеркнули, что этот процесс тормозит работу тренеров национальных сборных. Судья категории I-S Сади Гулиев показал видеозаписи с различных соревнований и разъяснил решения, принятые судьями.

Практическая часть семинара прошла в Олимпийском образовательно-спортивном центре «Кюр». Сначала Х.Мамедъяров, а затем Э.Мамедов провели показательные тренировки по греко-римской борьбе.

Отметим, что завтра в Габале пройдет очередной тур Всереспубликанского семинара тренеров по борьбе.

İdman.biz

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