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В Масаллы открылся борцовский зал - ФОТО

Борьба
Новости
19 Ноября 2024 21:24
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В Масаллы открылся борцовский зал - ФОТО

Федерация борьбы Азербайджана (ФБА) продолжает комплекс мер по улучшению материально-технической базы и инфраструктуры в регионах.

Как сообщает İdman.biz, сегодня сдан в эксплуатацию еще один борцовский зал.

Состоялась церемония открытия борцовского зала Масаллинской Детско-юношеской спортивно-шахматной школы. На мероприятии присутствовали генеральный секретарь ФБА Насими Мусаев, его заместитель Орхан Мамедов, главный тренер сборной по вольной борьбе Джабраил Гасанов, главный тренер национальной женской сборной по борьбе Тогрул Аскеров, тренер сборной по вольной борьбе U-20 Ашраф Алиев, заведующий сектором Масаллы Лянкяран-Астаринского областного управления образования Эльман Рзаев, сотрудник Лянкяран-Астаринского областного управления молодежи и спорта Юсиф Хамиев, помощник исполнительного судьи Масаллинского района Замин Кязимов, а также специалисты по борьбе, работающие в регионе. Выступавшие выразили уверенность, что борцовский зал придаст большой импульс развитию этого вида спорта в Масаллы и пожелали борцам успехов.

Отметим, что под руководством тренеров Магсуда Агаева и Джавада Гасанова действует секция борьбы по 3 возрастным группам. Для занятий физической подготовки будет использоваться фитнес-зал этой школы борьбы, оснащенный спортивным инвентарем. ФБА обеспечила спортивный центр необходимым оборудованием.

İdman.biz

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