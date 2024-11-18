21 Ноября 2024
RU

Семинар тренеров по борьбе в Сумгайыте - ФОТО

Борьба
Новости
18 Ноября 2024 19:32
58
Семинар тренеров по борьбе в Сумгайыте - ФОТО

Продолжается Всереспубликанский семинар тренеров по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в городе Сумгайыт состоялся очередной этап семинара.

Помимо представителей Сумгайыта в мероприятии приняли участие тренеры и преподаватели по борьбе из Абшерона, Хызы, Зангилана, Джебраила, Кельбаджара, Губадлы и Лачина.

Теоретическая часть семинара прошла в конференц-зале Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

Заведующий отделом спорта Абшерон-Хызинского районного управления молодежи и спорта Вахид Абдуллаев и заведующий отделом спорта Восточно-Зангезурского районного управления молодежи и спорта Закир Мамедов рассказали о важности этого проекта Федерации борьбы Азербайджана (ФБА).

Эльфаг Сафаров, региональный координатор Федерации, рассказал о предпринятых шагах и дальнейших планах по развитию этого вида спорта. Председатель судейской коллегии ФБА Гариб Алиев довел до внимания тренеров некоторые правила, связанные с судейством. Своим опытом с коллегами поделились старший тренер национальной сборной по греко-римской борьбе Ровшан Байрамов и тренер сборной U-20 по вольной борьбе Ровшан Гаджиев. Судья категории I-S Сади Гулиев проанализировал принятые решения в спорных встречах на продемострированном видео.

Практическая часть семинара проходила в Доме спорта «Алюминиумчу». Р.Гаджиев продемонстрировал приемы вольного стиля, а Р.Байрамов - греко-римской борьбы.

Отметим, что очередной тур Всереспубликанского семинара тренеров по борьбе пройдет 20 ноября в городе Мингячевир.

İdman.biz

Новости по теме

Состоялся семинар для тренеров
20 Ноября 23:18
Борьба

Состоялся семинар для тренеров

Теоретическая часть семинара прошла в Мингячевирском доме молодежи
В Масаллы открылся борцовский зал - ФОТО
19 Ноября 21:24
Борьба

В Масаллы открылся борцовский зал - ФОТО

Федерация борьбы Азербайджана продолжает комплекс мер по улучшению материально-технической базы и инфраструктуры в регионах
3 медали на традиционном турнире
16 Ноября 22:32
Борьба

3 медали на традиционном турнире

В дагестанском Хасавюрте прошел турнир памяти Шамиля Умаханова по вольной борьбе
Всереспубликанский семинар в Губе - ФОТО
14 Ноября 21:15
Борьба

Всереспубликанский семинар в Губе - ФОТО

Помимо Губы, в мероприятии приняли участие тренеры-преподаватели по борьбе из Хачмазского, Гусарского, Сиязаньского и Шабранского районов
Наш борец, завоевавший пояс в Китае: "Это будет очень полезно"
13 Ноября 10:41
Борьба

Наш борец, завоевавший пояс в Китае: "Это будет очень полезно"

Мурад Ахмадиев прокомментировал свое успешное выступление
Двое наших борцов на пьедестале почета - ФОТО
12 Ноября 20:30
Борьба

Двое наших борцов на пьедестале почета - ФОТО

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах, прошедшем в столице Татарстана Казани

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру