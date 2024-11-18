Семинар тренеров по борьбе в Сумгайыте - ФОТО

Продолжается Всереспубликанский семинар тренеров по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в городе Сумгайыт состоялся очередной этап семинара.

Помимо представителей Сумгайыта в мероприятии приняли участие тренеры и преподаватели по борьбе из Абшерона, Хызы, Зангилана, Джебраила, Кельбаджара, Губадлы и Лачина.

Теоретическая часть семинара прошла в конференц-зале Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

Заведующий отделом спорта Абшерон-Хызинского районного управления молодежи и спорта Вахид Абдуллаев и заведующий отделом спорта Восточно-Зангезурского районного управления молодежи и спорта Закир Мамедов рассказали о важности этого проекта Федерации борьбы Азербайджана (ФБА).

Эльфаг Сафаров, региональный координатор Федерации, рассказал о предпринятых шагах и дальнейших планах по развитию этого вида спорта. Председатель судейской коллегии ФБА Гариб Алиев довел до внимания тренеров некоторые правила, связанные с судейством. Своим опытом с коллегами поделились старший тренер национальной сборной по греко-римской борьбе Ровшан Байрамов и тренер сборной U-20 по вольной борьбе Ровшан Гаджиев. Судья категории I-S Сади Гулиев проанализировал принятые решения в спорных встречах на продемострированном видео.

Практическая часть семинара проходила в Доме спорта «Алюминиумчу». Р.Гаджиев продемонстрировал приемы вольного стиля, а Р.Байрамов - греко-римской борьбы.

Отметим, что очередной тур Всереспубликанского семинара тренеров по борьбе пройдет 20 ноября в городе Мингячевир.

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