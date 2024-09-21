Наши борцы завершили международный турнир с тремя медалями

Завершился турнир «Old Capital Cup», проходивший в Атырау (Казахстан).

İdman.biz сообщает, что наша команда завоевала еще 2 медали.

Кянан Гейбатов (70 кг) в 1/8 финала выиграл казахстанца Жасулана Рахимджанова (10:0), а в 1/4 финала досрочно победил украинца Василия Шуптару (туш). В полуфинале наш земляк, встретившийся со вторым спортсменом мира Эрназаром Акматалиевым, победил своего кыргызстанского соперника со счетом 6:4. В финале, не дав шанса таджику Мустафе Ахмедову, Кянан стал чемпионом (7:0).

Бой в весовой категории 79 кг проходил по раундовой системе. Хотя Ашраф Ашыров и проиграл российскому чемпиону мира Ахмеду Усманову (0:5), в остальных поединках он одержал победу. Он выиграл казахстанца Мирзабека Нурлибекова и украинца Валентина Бабия (6:0). Армянин Арен Исраелян не вышел на ковер и Ашраф завоевал серебро.

Таким образом, наша команда, выступавшая на соревнованиях под руководством тренера Ашрафа Алиева, завоевала 1 комплект медалей.

Отметим, что вчера Муса Агаев (65 кг) занял третье место.

İdman.biz