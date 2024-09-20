Наши борцы примут участие в международном турнире

Международный турнир по греко-римской борьбе пройдет в Тюмени с 24 по 25 сентября.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, организованных в честь чемпиона мира и Европы, призера Олимпийских игр Владимира Чебоксарова, примут участие команды России, Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

На традиционном турнире под руководством главного тренера Александра Тараканова и тренера Кямрана Мамедова нашу страну представят Эльдениз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли, Фарид Бахишлы (оба по 63 кг), Ульву Ганизаде, Фаиг Сафарли (оба по 72 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг). Завтра наша команда отправится в Россию.

İdman.biz