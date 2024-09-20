14 наших борцов примут участие в международном турнире

Сегодня в столице Беларуси Минске стартует турнир памяти Александра Медведя.
İdman.biz сообщает, что члены нашей сборной по вольной борьбе примут участие в традиционных соревнованиях, которые продлятся два дня.
В турнире выступят 14 борцов под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова, тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова:
Мемориальный турнир
Вольная борьба
5️7 кг
Васиф Багиров
6️1 кг
Нуреддин Новрузов
6️5 кг
Рашид Бабазаде, Руслан Абдуллаев
70 кг
Али Рахимзаде, Магомед-Башир Ханиев
74 кг
Джабраил Гаджиев
86 кг
Арсений Джиоев
79 кг
Орхан Абасов, Али Цокаев
92 кг
Абубакр Абакаров, Абдуджалил Шабанов, Шамиль Зубаиров
9️7 кг
Аслан Абакаров
İdman.biz