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14 наших борцов примут участие в международном турнире

Борьба
Новости
20 Сентября 2024 10:58
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14 наших борцов примут участие в международном турнире

Сегодня в столице Беларуси Минске стартует турнир памяти Александра Медведя.

İdman.biz сообщает, что члены нашей сборной по вольной борьбе примут участие в традиционных соревнованиях, которые продлятся два дня.

В турнире выступят 14 борцов под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова, тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова:

Мемориальный турнир
Вольная борьба
5️7 кг
Васиф Багиров

6️1 кг
Нуреддин Новрузов

6️5 кг
Рашид Бабазаде, Руслан Абдуллаев

70 кг
Али Рахимзаде, Магомед-Башир Ханиев

74 кг
Джабраил Гаджиев

86 кг
Арсений Джиоев

79 кг
Орхан Абасов, Али Цокаев

92 кг
Абубакр Абакаров, Абдуджалил Шабанов, Шамиль Зубаиров

9️7 кг
Аслан Абакаров

İdman.biz

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