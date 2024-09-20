14 наших борцов примут участие в международном турнире

Сегодня в столице Беларуси Минске стартует турнир памяти Александра Медведя.

İdman.biz сообщает, что члены нашей сборной по вольной борьбе примут участие в традиционных соревнованиях, которые продлятся два дня.

В турнире выступят 14 борцов под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова, тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова:

Мемориальный турнир

Вольная борьба

5️7 кг

Васиф Багиров

6️1 кг

Нуреддин Новрузов

6️5 кг

Рашид Бабазаде, Руслан Абдуллаев

70 кг

Али Рахимзаде, Магомед-Башир Ханиев

74 кг

Джабраил Гаджиев

86 кг

Арсений Джиоев

79 кг

Орхан Абасов, Али Цокаев

92 кг

Абубакр Абакаров, Абдуджалил Шабанов, Шамиль Зубаиров

9️7 кг

Аслан Абакаров

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