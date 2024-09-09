9 Сентября 2024
RU

"Ситуация, созданная судьями, влияла на результат"

Борьба
Новости
9 Сентября 2024 18:58
33
"Ситуация, созданная судьями, влияла на результат"

«Нам удалось сохранить тот результат, который мы показали на чемпионате Европы в прошлом году».

Об этом İdman.biz заявил старший тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе U20 Нуреддин Раджабов.

Он оценил выступление своей команды на чемпионате мира по борьбе U20 в испанском Понтеведра. Раджабов сказал, что было бы лучше, если бы они завоевали золотую медаль чемпионата:

«Есть разные причины, по которым это было невозможно. К нам в коллектив приходят и юниоры. В этом возрасте также есть проблемы с весом. Спортсменам требуется время, чтобы достичь необходимого веса. В целом я бы оценил наш результат как средний. Во всех странах мира наблюдается значительный рост числа спортсменов-борцов. Ситуация, созданная некоторыми судьями на соревнованиях, также повлияла на результат. В этом соревновании все мои надежды оправдал Джоджу Самедов (87 кг). Он занял 2-е место в чемпионате Азербайджана и 3-е на международном турнире. Он боролся очень хорошо и оправдал наше доверие к нему. Если он захочет, то может показать очень хорошие результаты в большом спорте».

По его словам, он ожидал высокого результата от Руслана Нуруллаева (72 кг):

"Он был в команде единственным спортсменом, который, по нашему мнению, мог завоевать золото. Мы возлагали большие надежды как на его опыт, так и показатели Просто из-за мелких ошибок Руслан не смог добиться этого и довольствовался бронзой. Эти ошибки случаются с каждым. Такие ситуации часто случаются в спорте. Были также небольшие недостатки в весе. В настоящее время наши спортсмены, участвующие в соревнованиях, отправились на отдых. Затем мы продолжим тренировки. Мы будем привлекать в команду юниоров. Тех, кто достиг совершеннолетия, мы передадим в другое наше учреждение. Никаких международных соревнований впереди не будет. Подготовка к чемпионату Азербайджана продолжится».

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат мира с 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Новости по теме

Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО
18:23
Борьба

Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО

Продолжаются V Всемирные игры кочевников, проходящие в Астане (Казахстан)
Ульвия Байрамова завоевала бронзовую медаль
16:16
Борьба

Ульвия Байрамова завоевала бронзовую медаль

Этого наша представительница добилась, победив молдаванку Марию Леорду
Наша сборная завоевала ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников
15:54
Борьба

Наша сборная завоевала ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников

Эльшан Дуньямалиев завоевал бронзовую медаль, победив монгольского спортсмена Гантука Баянтура
Чемпионат мира: Новрузов и Джафарли завоевали медали
8 Сентября 21:31
Борьба

Чемпионат мира: Новрузов и Джафарли завоевали медали

Сегодня завершится чемпионат мира по борьбе U20, который проходит в испанском Понтеведра
ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль
7 Сентября 22:13
Борьба

ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра
ЧМ: Двое наших борцов сохраняют шансы на бронзу
7 Сентября 19:48
Борьба

ЧМ: Двое наших борцов сохраняют шансы на бронзу

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U-20, проходящий в испанском Понтеведра

Самое читаемое

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО
7 Сентября 17:59
Дзюдо

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль
7 Сентября 21:33
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль

Это его третья медаль на соревнованиях
Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО
7 Сентября 20:48
Париж-2024

Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО

Сегодня на Паралимпиаде в Париже в борьбу вступили азербайджанские дзюдоисты