"Ситуация, созданная судьями, влияла на результат"

«Нам удалось сохранить тот результат, который мы показали на чемпионате Европы в прошлом году».

Об этом İdman.biz заявил старший тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе U20 Нуреддин Раджабов.

Он оценил выступление своей команды на чемпионате мира по борьбе U20 в испанском Понтеведра. Раджабов сказал, что было бы лучше, если бы они завоевали золотую медаль чемпионата:

«Есть разные причины, по которым это было невозможно. К нам в коллектив приходят и юниоры. В этом возрасте также есть проблемы с весом. Спортсменам требуется время, чтобы достичь необходимого веса. В целом я бы оценил наш результат как средний. Во всех странах мира наблюдается значительный рост числа спортсменов-борцов. Ситуация, созданная некоторыми судьями на соревнованиях, также повлияла на результат. В этом соревновании все мои надежды оправдал Джоджу Самедов (87 кг). Он занял 2-е место в чемпионате Азербайджана и 3-е на международном турнире. Он боролся очень хорошо и оправдал наше доверие к нему. Если он захочет, то может показать очень хорошие результаты в большом спорте».

По его словам, он ожидал высокого результата от Руслана Нуруллаева (72 кг):

"Он был в команде единственным спортсменом, который, по нашему мнению, мог завоевать золото. Мы возлагали большие надежды как на его опыт, так и показатели Просто из-за мелких ошибок Руслан не смог добиться этого и довольствовался бронзой. Эти ошибки случаются с каждым. Такие ситуации часто случаются в спорте. Были также небольшие недостатки в весе. В настоящее время наши спортсмены, участвующие в соревнованиях, отправились на отдых. Затем мы продолжим тренировки. Мы будем привлекать в команду юниоров. Тех, кто достиг совершеннолетия, мы передадим в другое наше учреждение. Никаких международных соревнований впереди не будет. Подготовка к чемпионату Азербайджана продолжится».

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат мира с 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz