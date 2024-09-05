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"Я не смог сдержать слез"

Борьба
Новости
5 Сентября 2024 17:11
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"Я не смог сдержать слез"

«Я поехал на это соревнование за золотой медалью».

Об этом İdman.biz заявил представитель сборной Азербайджана U-20, борец греко-римского стиля Руслан Нуруллаев (72 кг).

Он оценил свое выступление на юношеском чемпионате мира по борьбе U-20, проходящем в испанском Понтеведра.

Бронзовый призер рассказал, что готовился к этим соревнованиям круглый год:

«Но золотую медаль я завоевать не смог. Думаю, что осуществлю свое желание на предстоящем юношеском чемпионате мира U-23. Мы хорошо подготовились к этому соревнованию. Приняли участие во множестве сборов и тренировались каждый день. Мы даже были особенно внимательны к рациону. Но в полуфинале сказалась моя неверная тактика и несправедливость судей.

Также была очень напряженная борьба за третье место. Я мог бы принять это очень легко. Однако меня разочаровал неожиданный результат в полуфинале. Я благодарен своим наставникам за поддержку, которая меня мотивировала. После встречи я не смог сдержать слез. Причина этого в том, что я не смог завоевать ту медаль, которую хотел. Но хорошо, что я не вернусь на Родину без медали».

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Соревнование завершится 8 сентября.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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