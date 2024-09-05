«Я поехал на это соревнование за золотой медалью».
Об этом İdman.biz заявил представитель сборной Азербайджана U-20, борец греко-римского стиля Руслан Нуруллаев (72 кг).
Он оценил свое выступление на юношеском чемпионате мира по борьбе U-20, проходящем в испанском Понтеведра.
Бронзовый призер рассказал, что готовился к этим соревнованиям круглый год:
«Но золотую медаль я завоевать не смог. Думаю, что осуществлю свое желание на предстоящем юношеском чемпионате мира U-23. Мы хорошо подготовились к этому соревнованию. Приняли участие во множестве сборов и тренировались каждый день. Мы даже были особенно внимательны к рациону. Но в полуфинале сказалась моя неверная тактика и несправедливость судей.
Также была очень напряженная борьба за третье место. Я мог бы принять это очень легко. Однако меня разочаровал неожиданный результат в полуфинале. Я благодарен своим наставникам за поддержку, которая меня мотивировала. После встречи я не смог сдержать слез. Причина этого в том, что я не смог завоевать ту медаль, которую хотел. Но хорошо, что я не вернусь на Родину без медали».
Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Соревнование завершится 8 сентября.
Банучичек Гусейнли
İdman.biz