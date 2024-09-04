Нашу сборную на ЧЕ будут представлять 16 спортсменов

Наши юношеская и женская сборные Азербайджана примут участие в чемпионате Европы (ЧЕ) по дзюдо, который пройдет в Эстонии.
Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, которые пройдут в Таллинне, наши спортсмены будут представлены в 11 весовых категориях.
В ЧЕ примут участие 9 юношей и 7 девушек.
Команды, которые примут участие в чемпионате Европы
Юношеские соревнования
60 кг
Низами Иманов
73 кг
Айдын Рзаев
Вусал Галандарзаде
81 кг
Сулейман Шукуров
90 кг
Тунджай Шамиль
Аслан Коцоев
100 кг
Азад Багиров
+100 кг
Канан Насибов
Рамазан Ахмедов
Женские соревнования
48 кг
Кенуль Алиева
Фарида Мирзаева
52 кг
Хадиджа Гадашова
57 кг
Фидан Ализаде
Фидан Гасымова
70 кг
Парвана Абдуллаева
+78 кг
Нигяр Сулейманова
Отметим, что турнир пройдет с 5 по 8 сентября.
İdman.biz