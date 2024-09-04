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Нашу сборную на ЧЕ будут представлять 16 спортсменов

Борьба
Новости
4 Сентября 2024 14:43
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Нашу сборную на ЧЕ будут представлять 16 спортсменов

Наши юношеская и женская сборные Азербайджана примут участие в чемпионате Европы (ЧЕ) по дзюдо, который пройдет в Эстонии.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, которые пройдут в Таллинне, наши спортсмены будут представлены в 11 весовых категориях.

В ЧЕ примут участие 9 юношей и 7 девушек.

Команды, которые примут участие в чемпионате Европы

Юношеские соревнования

60 кг
Низами Иманов

73 кг
Айдын Рзаев
Вусал Галандарзаде

81 кг
Сулейман Шукуров

90 кг
Тунджай Шамиль
Аслан Коцоев

100 кг
Азад Багиров

+100 кг
Канан Насибов
Рамазан Ахмедов

Женские соревнования

48 кг
Кенуль Алиева
Фарида Мирзаева

52 кг
Хадиджа Гадашова

57 кг
Фидан Ализаде
Фидан Гасымова

70 кг
Парвана Абдуллаева

+78 кг
Нигяр Сулейманова

Отметим, что турнир пройдет с 5 по 8 сентября.

İdman.biz

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