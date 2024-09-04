Нашу сборную на ЧЕ будут представлять 16 спортсменов

Наши юношеская и женская сборные Азербайджана примут участие в чемпионате Европы (ЧЕ) по дзюдо, который пройдет в Эстонии.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, которые пройдут в Таллинне, наши спортсмены будут представлены в 11 весовых категориях.

В ЧЕ примут участие 9 юношей и 7 девушек.

Команды, которые примут участие в чемпионате Европы

Юношеские соревнования

60 кг

Низами Иманов

73 кг

Айдын Рзаев

Вусал Галандарзаде

81 кг

Сулейман Шукуров

90 кг

Тунджай Шамиль

Аслан Коцоев

100 кг

Азад Багиров

+100 кг

Канан Насибов

Рамазан Ахмедов

Женские соревнования

48 кг

Кенуль Алиева

Фарида Мирзаева

52 кг

Хадиджа Гадашова

57 кг

Фидан Ализаде

Фидан Гасымова

70 кг

Парвана Абдуллаева

+78 кг

Нигяр Сулейманова

Отметим, что турнир пройдет с 5 по 8 сентября.

İdman.biz