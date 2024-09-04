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ЧМ: Азербайджанские борцы могут завоевать две бронзовые медали

Борьба
Новости
4 Сентября 2024 12:50
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ЧМ: Азербайджанские борцы могут завоевать две бронзовые медали

В третий день чемпионата мира (ЧМ) по борьбе U20, который проходит в испанском Понтеведра, завершатся поединки в греко-римской борьбе.

İdman.biz сообщает, что у нашей сборной есть шанс завоевать 2 бронзовые медали в этой категории.

Турал Ахмедов (60 кг) и Руслан Нуруллаев (72 кг) постараются завоевать для нашей страны очередные медали.

Чемпионат мира по борьбе U20
Греко-римская борьба

60 кг
Турал Ахмедов, победивший в утешительном поединке поляка Доминика Партики, поборется за бронзовую медаль. Его соперником станет россиянин Папик Дзавадиян, выступающий под нейтральным флагом.

72 кг
Соперником Руслана Нуруллаева в схватке за бронзовую медаль станет победитель поединка Гунхэ Ли (Южная Корея) - Вэньхао Ху (Китай).

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. ЧМ завершится 8 сентября.

İdman.biz

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