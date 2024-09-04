4 Сентября 2024
RU

ЧМ: Наши борчихи начинают борьбу

Борьба
Новости
4 Сентября 2024 09:42
13
ЧМ: Наши борчихи начинают борьбу

В третий день чемпионата мира (ЧМ) по борьбе U20, проходящего в испанском Понтеведра, начинают соревноваться борчихи.

Как сообщает Idman.biz, за выход в финал будут бороться борцы в трех весовых категориях соревнований.

В 1/8 финала на ковер выйдут 3 наших борчихи

Чемпионат мира по борьбе U20

Греко-римская борьба

50 кг
Соперницей Айсель Мамедзаде будет Фатма Кызмаз (Турция).

55 кг
Наргиз Самедова встретится с китаянкой Лисюань Чен.

59 кг
Рузанна Мамедова встретится с полькой Николой Василевской.

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

ЧМ: Джоджу Самедов завоевал серебряную медаль
3 Сентября 21:37
Борьба

ЧМ: Джоджу Самедов завоевал серебряную медаль

Вчера в испанском Понтеведра стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U20
ЧМ: Руслан поборется за бронзу
3 Сентября 19:27
Борьба

ЧМ: Руслан поборется за бронзу

В испанском Понтеведра продолжается чемпионат мира по борьбе U20
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
2 Сентября 12:31
Борьба

Скончался трехкратный олимпийский чемпион

Он был 7-кратным чемпионом мира и 3-кратным чемпионом Европы
"Не вернусь без медали"
2 Сентября 10:02
Борьба

"Не вернусь без медали"

"Нас ждут очень сильные соперники"
"У Азербайджана появился новый вундеркинд"
2 Сентября 09:21
Борьба

"У Азербайджана появился новый вундеркинд"

"Туран Дашдемиров постепенно становится тем спортсменом, который побеждает в возрастных группах"

Самое читаемое

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО
2 Сентября 13:12
Париж-2024

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

4 гола в матче "Зире" - "Карабах" - ВИДЕО
1 Сентября 22:36
Азербайджанский футбол

4 гола в матче "Зире" - "Карабах" - ВИДЕО

Сегодня завершился пятый тур Премьер-лиги Азербайджана
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20