ЧМ: Наши борчихи начинают борьбу

В третий день чемпионата мира (ЧМ) по борьбе U20, проходящего в испанском Понтеведра, начинают соревноваться борчихи.
Как сообщает Idman.biz, за выход в финал будут бороться борцы в трех весовых категориях соревнований.
В 1/8 финала на ковер выйдут 3 наших борчихи
Чемпионат мира по борьбе U20
Греко-римская борьба
50 кг
Соперницей Айсель Мамедзаде будет Фатма Кызмаз (Турция).
55 кг
Наргиз Самедова встретится с китаянкой Лисюань Чен.
59 кг
Рузанна Мамедова встретится с полькой Николой Василевской.
Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.
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