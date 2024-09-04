ЧМ: Наши борчихи начинают борьбу

В третий день чемпионата мира (ЧМ) по борьбе U20, проходящего в испанском Понтеведра, начинают соревноваться борчихи.

Как сообщает Idman.biz, за выход в финал будут бороться борцы в трех весовых категориях соревнований.

В 1/8 финала на ковер выйдут 3 наших борчихи

Чемпионат мира по борьбе U20

Греко-римская борьба

50 кг

Соперницей Айсель Мамедзаде будет Фатма Кызмаз (Турция).

55 кг

Наргиз Самедова встретится с китаянкой Лисюань Чен.

59 кг

Рузанна Мамедова встретится с полькой Николой Василевской.

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

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