ЧМ: наши борцы могут завоевать золото и серебро

Сегодня в испанском Понтеведра определятся первые медалисты чемпионата мира (ЧМ) по борьбе U20.

Как сообщает İdman.biz, у наших борцов греко-римского стиля есть шанс завоевать 1 золотую и 1 бронзовую медаль.

Джоджу Самедов сразится в финале, а Рагим Гасанов - за бронзовую медаль.

Чемпионат мира по борьбе U20

Греко-римская борьба

87 кг

Финал

Соперником Джоджу Самедова в решающем поединке станет кыргыз Асан Курбанович.

55 кг

Бронзовая медаль

В схватке за бронзовую медаль Рагим Гасанов встретится с выступающим под нейтральным флагом Алибеком Амировым.

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz