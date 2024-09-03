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ЧМ: наши борцы могут завоевать золото и серебро

Борьба
Новости
3 Сентября 2024 15:18
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ЧМ: наши борцы могут завоевать золото и серебро

Сегодня в испанском Понтеведра определятся первые медалисты чемпионата мира (ЧМ) по борьбе U20.

Как сообщает İdman.biz, у наших борцов греко-римского стиля есть шанс завоевать 1 золотую и 1 бронзовую медаль.

Джоджу Самедов сразится в финале, а Рагим Гасанов - за бронзовую медаль.

Чемпионат мира по борьбе U20

Греко-римская борьба

87 кг
Финал
Соперником Джоджу Самедова в решающем поединке станет кыргыз Асан Курбанович.

55 кг
Бронзовая медаль
В схватке за бронзовую медаль Рагим Гасанов встретится с выступающим под нейтральным флагом Алибеком Амировым.

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz

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