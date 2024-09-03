ЧМ: наши борцы могут завоевать золото и серебро

Сегодня в испанском Понтеведра определятся первые медалисты чемпионата мира (ЧМ) по борьбе U20.
Как сообщает İdman.biz, у наших борцов греко-римского стиля есть шанс завоевать 1 золотую и 1 бронзовую медаль.
Джоджу Самедов сразится в финале, а Рагим Гасанов - за бронзовую медаль.
Чемпионат мира по борьбе U20
Греко-римская борьба
87 кг
Финал
Соперником Джоджу Самедова в решающем поединке станет кыргыз Асан Курбанович.
55 кг
Бронзовая медаль
В схватке за бронзовую медаль Рагим Гасанов встретится с выступающим под нейтральным флагом Алибеком Амировым.
Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.
İdman.biz