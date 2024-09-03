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ЧМ: к борьбе присоединятся еще три борца греко-римского стиля

Борьба
Новости
3 Сентября 2024 09:48
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ЧМ: к борьбе присоединятся еще три борца греко-римского стиля

В испанском Понтеведра продолжается чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U20.

İdman.biz сообщает, что во второй день соревнований на ковер выйдут борцы греко-римского стиля еще в трех весовых категориях.

Двое наших борцов выступят в квалификации, а один - в 1/8 финала.

Чемпионат мира по борьбе U20
Греко-римская борьба
72 кг
Этап квалификации
Руслан Нуруллаев в первом поединке бросит вызов молдаванину Василе Забика.

97 кг
Этап квалификации
Микаил Исмайлов встретится с мексиканцем Дорианом Эммануэлем.

82 кг
1/8 финала
Первым соперником Исмаила Рзаева станет победитель поединка Ерлан Марс Уулу (Монголия) - Мохаммад Ядолла (Иран).

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz

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