ЧМ: к борьбе присоединятся еще три борца греко-римского стиля

В испанском Понтеведра продолжается чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U20.

İdman.biz сообщает, что во второй день соревнований на ковер выйдут борцы греко-римского стиля еще в трех весовых категориях.

Двое наших борцов выступят в квалификации, а один - в 1/8 финала.

Чемпионат мира по борьбе U20

Греко-римская борьба

72 кг

Этап квалификации

Руслан Нуруллаев в первом поединке бросит вызов молдаванину Василе Забика.

97 кг

Этап квалификации

Микаил Исмайлов встретится с мексиканцем Дорианом Эммануэлем.

82 кг

1/8 финала

Первым соперником Исмаила Рзаева станет победитель поединка Ерлан Марс Уулу (Монголия) - Мохаммад Ядолла (Иран).

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

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