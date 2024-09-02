«Начинаются первые соревнования после летних Олимпийских игр 2024 года в Париже».

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Туран Байрамов (60 кг).

Он рассказал о Гран-при, который пройдет в Загребе, столице Хорватии. Байрамов заявил, что пришло время набирать новые лицензионные очки:

«Я не участвовал в Олимпиаде, но это будут мои первые соревнования после моего последнего чемпионата мира. Все осталось позади. Нужно открыть новую страницу. Это спорт. У меня большие ожидания от турнира. Многие могут посчитать эти соревнования слабыми после Олимпиады. Однако это не так. Нас ждут очень сильные соперники. Я со всеми знаком. Мы проанализировали всех моих соперников».

По словам дзюдоиста, к предстоящим соревнованиям они готовятся на высоком уровне:

«Мы укрепляемся как технически, так и тактически, участвуя в сборах. Я не вернусь без медали. У меня большие цели. Мы начинаем наш путь снова. Впереди еще 4 года. Я приложу все усилия и покажу хорошие результаты на всех соревнованиях».

Отметим, что в турнире, который пройдет 13-15 сентября, наряду с Тураном Байрамовым нашу страну будут представлять Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзаев (оба 73 кг) Омар Раджабли, Замаддин Поладов (оба 81 кг), Вугар Талыбов (90 кг) и Имран Юсифов (+100 кг).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz