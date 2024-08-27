«Чемпионат мира был очень интересным и напряженным».

Об этом İdman.biz заявил старший тренер сборной Азербайджана U-17 по греко-римской борьбе Ровшан Умудов.

Он оценил выступление своей команды на чемпионате мира, проходившем в столице Иордании Аммане. По мнению молодого специалиста, стать 6-м в командном зачете на чемпионате мира, где мы выступали в 6 весовых категориях, - хороший показатель:

«Но в женскую борьбу приходит очень мало девушек. Мы хотим добиться максимальных результатов с теми спортсменками, которые у нас есть. Просто это не всегда работает. Потому что замен почти нет».

Отметим, что наша сборная, завоевавшая 3 бронзовые медали на чемпионате мира, добилась лучшего результата за последние 9 лет по количеству наград.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz