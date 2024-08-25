ЧМ: шанс на золото и бронзу в последний день

Сегодня в столице Иордании Аммане завершится чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U17.

İdman.biz сообщает, что в последний день чемпионата мира борцы вольного стиля определят обладателей последних 5 комплектов медалей.

Два спортсмена сборной Азербайджана также попытаются заовевать награды.

Чемпионат мира по борьбе U17

Вольная борьба

4️5️ кг

Реван Гасанзаде, проигравший в полуфинале, ждет своего соперника в поединке за бронзовую медаль. Он встретится с победителем пары Леон Манов (Северная Македония) - Бекзат Амангельди (Казахстан).

60 кг

Гусейн Исмаилов будет бороться за чемпионство. В финале наш борец проведет бой с представителем Кыргызстана Омурбеком Асаном Уулу.

Отметим, что наши борцы вольного стиля Гусейн Гусейнов (55 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг) накануне завоевали бронзовые медали.

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