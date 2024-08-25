ЧМ: шанс на золото и бронзу в последний день

Сегодня в столице Иордании Аммане завершится чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U17.
İdman.biz сообщает, что в последний день чемпионата мира борцы вольного стиля определят обладателей последних 5 комплектов медалей.
Два спортсмена сборной Азербайджана также попытаются заовевать награды.
Чемпионат мира по борьбе U17
Вольная борьба
4️5️ кг
Реван Гасанзаде, проигравший в полуфинале, ждет своего соперника в поединке за бронзовую медаль. Он встретится с победителем пары Леон Манов (Северная Македония) - Бекзат Амангельди (Казахстан).
60 кг
Гусейн Исмаилов будет бороться за чемпионство. В финале наш борец проведет бой с представителем Кыргызстана Омурбеком Асаном Уулу.
Отметим, что наши борцы вольного стиля Гусейн Гусейнов (55 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг) накануне завоевали бронзовые медали.
İdman.biz