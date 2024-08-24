Лучший РЕЗУЛЬТАТ нашей сборной на ЧМ за последние 9 лет

Завершились соревнования по женской борьбе на чемпионате мира (ЧМ) U-17, проходившем в столице Иордании Аммане.

İdman.biz сообщает, что 3 из 6 наших борцов, участвовавших в Кубке мира, завершили выступление с медалью.

Назрин Ахмедли (40 кг), Гюнай Гурбанова (61 кг) и Захра Керимзаде (69 кг) стали третьими в мире.

Наша сборная добилась лучшего результата за последние 9 лет по количеству медалей. Команда, которая отправилась на чемпионат мира под руководством старшего тренера Ровшана Умудова и тренера Хасрата Мамедъярова занял 6-е место с 55 очками. Это самое большое количество очков, добытых нашей сборной в истории чемпионатов мира U-17 по женской борьбе.

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