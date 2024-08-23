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Наш чемпион мира: "Трудно выразить свои чувства, когда звучит наш гимн"

Борьба
Новости
23 Августа 2024 10:52
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Наш чемпион мира: "Трудно выразить свои чувства, когда звучит наш гимн"

«Я с гордостью возвращаюсь в свою страну чемпионом мира».

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля Айхан Джавадов (60 кг).

Спортсмен, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира U17, проходившем в Аммане, прокомментировал свою победу. Он сказал, что верил, что станет чемпионом, когда поедет в Иорданию:

«Мы с моими тренерами несколько месяцев усердно работали, чтобы завоевать этот титул. Наш труд окупился, мы увидели плоды. Все мои встречи были захватывающими и сложными. Потому что мои конкуренты тоже приехали на чемпионат мира подготовленными».

Он сказал, что финальный поединок был более сложным, но он счастлив, потому что получил то, что хотел: «Я поднял наш флаг и пел наш национальный гимн. Трудно выразить словами чувства, которые я переживал в тот момент».

Отметим, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла третье место в общекомандном зачёте на чемпионате мира.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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