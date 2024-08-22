Чемпионат мира: Эсра Мамедли стала пятой

В столице Иордании Аммане продолжается Чемпионат мира по борьбе U17.

Как сообщает İdman.biz, в четвёртый день Чемпионата мира в поединке за медали приняла участие спортсменка женской сборной Азербайджана.

Чемпионат мира U-17

Женская борьба

49 кг

Эсра Мамедли, проигравшая в полуфинале, боролась за 3-е место. Она проиграла Полине Бочкарёвой (AIN) со счетом 0:9 и не смогла завоевать бронзовую медаль, завершив чемпионат на пятом месте.

Отметим, что сегодня на первенстве мира к борьбе присоединились еще 4 борца.

İdman.biz