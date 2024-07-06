Азербайджанские борцы завоевали золотую и серебряную медали

На юношеском чемпионате Европы U20, проходящем в сербском Нови-Саде, определились первые победители по вольной борьбе.

İdman.biz сообщает, что два наших борца приняли участие в финальных поединках.

Васиф Багиров (57 кг) в финале боролся со Львом Павловым (AIN). Наш представитель завоевал серебряную медаль, проиграв со счетом 3:6.

Хетаг Карсанов (97 кг) встретился с Шахманом Нухаевым (AIN) в решающем поединке чемпионата Европы. Наш борец победил со счетом 5:4 и занял первое место.

Отметим, что завтра в финале выступят еще трое наших борцов.

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