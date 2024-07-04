4 Июля 2024
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Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы

Борьба
Новости
4 Июля 2024 21:07
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Рузанна Мамедова стала чемпионкой Европы

Продолжается женская борьба на юношеском чемпионате Европы U20, который проходит в сербском Нови-Саде.

İdman.biz сообщает, что один из наших борцов попробовал свои силы в финале.

Рузанна Мамедова, выступающая в весовой категории 59 кг, в финале встретилась с Еленой Куровой (AIN). В напряженном поединке наша представительница выиграла со счетом 14:10 и стал чемпионкой Европы.

Эльвина Керимзаде (50 кг) в бою за бронзовую медаль встретилась с финкой Робертой Луостаринен. Поединок завершился полным превосходством соперника.

Наргиз Самедова (55 кг) боролась с Екатериной Чикановой (AIN) из России. Наргиз, проигравшая со счетом 1:8, завершила чемпионат без медали.

İdman.biz

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