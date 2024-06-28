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Азербайджанские борчихи завоевали серебро и 3 бронзы

Борьба
Новости
28 Июня 2024 21:33
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Азербайджанские борчихи завоевали серебро и 3 бронзы

Завершились женские соревнования на юношеском чемпионате Европы по борьбе U17, проходящие в сербском Нови-Саде.

Как сообщает İdman.biz, четверо азербайджанских борчих завершили день с медалями.

Фатима Байрамова (53 кг), выступавшая в финале, упустила свой шанс завоевать золото. В решающем поединке она проиграла Олесе Малаховой (AIN) со счетом 0:6.

Назрин Ахмедли (40 кг) встретилась с Зузанной Птак (Польша) в поединке за бронзу. Наша представительница победила с полным преимуществом и завоевала бронзу.

Гюнай Гурбанова (61 кг) также не упустила шанс завоевать бронзу. Нашей борчихе не составило труда победить во встрече с молдаванкой Габриэлой Рудой – 6:1.

Захра Керимзаде (69 кг) завоевала для нашей сборной третью бронзовую медаль. Она легко победила Михаэлу Себоекову из Словакии. Поединок завершился со счетом 9:2.

Таким образом, женская сборная Азербайджана по борьбе завершила чемпионат Европы с 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Отметим, что в первый день чемпионата борчихам не удалось завоевать медаль.

İdman.biz

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