"Верила, что стану чемпионкой"

«Соревнование было организовано на очень высоком уровне».

Об этом İdman.biz заявила борец сборной Азербайджана Эльнура Мамедова (53 кг).

Она прокомментировала завоевание золотой медали на международных мультиспортивных играх «BRICS Sports Games Kazan 2024» в столице Татарстана Казани. Мамедова сказала, что соревнование стало для нее большим опытом:

«Это большой успех. Сложно передать словами те чувства, которые я испытала, когда завоевала золотую медаль. Прежде чем отправиться на соревнование, я нацелилась на чемпионство и верила, что поднимусь на вершину пьедестала почета. Конечно, вера - это половина дела. Мы подготовились на высоком уровне к этому турниру. Самая сложная из моих встреч была с российским борцом. С ней бороться было немного трудно».

По словам спортсменки, она намерена спеть гимн Азербайджана и на чемпионате мира:

«Я верю, что добьюсь там хорошего результата, высоко подниму наш флаг и спою наш гимн. Это будет для меня самым большим источником успеха и гордости».

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали на Играх 11 медалей (3-3-5).

Банучичек Гусейнли

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