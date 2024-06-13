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7 азербайджанских борцов на турнире в Варшаве

Борьба
Новости
13 Июня 2024 19:39
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7 азербайджанских борцов на турнире в Варшаве

С 19 по 23 июня в столице Польши Варшаве пройдет международный турнир по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, нашу команду на турнире будут представлять 7 борцов вольного стиля.

Честь нашей страны на традиционном турнире будут защищать Али Рахимзаде (65 кг), Зираддин Байрамов, Сабир Джафаров (оба по 70 кг), Ашраф Аширов (79 кг), Осман Нурмагомедов, Арсений Джиоев (оба по 86 кг), Абубакар Абакаров (92 кг). Соревнования по вольной борьбе пройдут 22-23 июня.

Отметим, что турнире также примет участие международный судья II категории Эльгюн Мамедов.

İdman.biz

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