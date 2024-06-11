11 Июня 2024
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"Победить его было непросто"

Борьба
Новости
11 Июня 2024 10:10
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"Победить его было непросто"

«На этом соревновании я боролся в другом весе».

Об этом сайту İdman.biz заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров.

Он прокомментировал свое чемпионство в рейтинговом турнире, который прошел в столице Венгрии Будапеште. По словам Джафарова, вышедшего на ковер в весе 72 кг вместо 67 кг, соревнование далось ему сложно:

«Это произошло потому, что мои соперники весили больше меня. Особенно грузинский спортсмен был сильным. Победить его было непросто. Но, к счастью, я победил его, а затем и египетского борца и выиграл золотую медаль. Я никогда не отправлялся на соревнования самоуверенным. Но я верил, что выиграю».

Он рассказал, что его главная цель отныне - завоевать золотую медаль на летних Олимпийских играх Париж-2024, в которых он примет участие:

«Мы будем в Гёйгеле на 14-дневном тренировочном сборе. Здесь мы будем готовиться как физически, так и тактически. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться с главного соревнования года чемпионом».

Отметим, что двукратный чемпион Европы на первом этапе соревнований выиграл у иранца Сейида Сохраби со счетом 12:6, а во втором поединке - у венгра Кристофера Кланьи - 7:0. В полуфинале он выбил грузинского призера Олимпийских игр и чемпиона Европы Шмаги Болквадзе (7:1). Хасрат стал чемпионом, победив в финале египтянина Мустафу Аламельдина.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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