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Наши сборные по борьбе тренируются в различных местах

Борьба
Новости
10 Июня 2024 19:49
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Наши сборные по борьбе тренируются в различных местах

Сборные команды Азербайджана по борьбе усиленно готовятся к предстоящим важным соревнованиям.

Как сообщает İdman.biz, чемпионат Европы среди юношей до 17 и до 20 лет пройдет в сербском Нови-Саде с 24 июня по 7 июля.

Наши команды этой возрастной группы проводят тренировки в различных местах.

Наша юношеская сборная по вольной борьбе с 9 июня обосновалась в Хачмазском Олимпийском спортивном комплексе. Подготовительный процесс продлится до 23 июня. Наша сборная по греко-римской борьбе в этой возрастной группе 3 июня приступила к тренировкам в столице. Сборы завершатся 19 июня. Женская сборная также готовится к континентальному первенству в Баку. Сбор пройдет с 9 по 24 июня.

Что касается молодежи, то вольники находятся в Хачмазе со 2 июня и продолжат тренировки в здесь до 12 июня. Последняя подготовка перед чемпионатом мира пройдет в Баку с 16 июня по 3 июля. Заключительный процесс подготовки наших юных борцов греко-римского стиля, собравшихся в Олимпийском спортивном комплексе "Гейгёль" с 22 мая по 8 июня, будет организован 14-28 июня на тренировочной базе Федерации борьбы Азербайджана. Девушки также проведут сборы в Баку 16 июня-1 июля и затем отправятся в Нови-Сад.

Наша женская основная сборная отправилась в Венгрию. 10-дневный подготовительный процесс пройдет в Тате. Наши борцы вольного стиля, принимавшие участие в рейтинговом турнире, проходившем в этой стране на прошлой неделе, уже вернулись на родину. С 12 июня команда приступит к следующему этапу подготовки к Олимпиаде. До 26 июня в Гёйгеле пройдут сборы с целью улучшения физической подготовки. С этой же целью Гёйгель посетят и наши борцы греко-римского стиля. Сбор команды пройдет 14-26 июня.

İdman.biz

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