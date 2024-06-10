"Завоевать золото на Олимпиаде будет сложно"

«Свое выступление на турнире я оцениваю высоко».

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Мурад Мамедов (63 кг).

Он прокомментировал своё чемпионство на рейтинговом турнире, проходившем в столице Венгрии Будапеште. По словам Мамедова, все три поединка на соревнованиях прошли очень хорошо:

«Когда я ехал на соревнования, то верил, что стану чемпионом. Потому что я хорошо подготовился к турниру. Вообще я ко всем соревнованиям подхожу ответственно. Моя главная цель - выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. Я рад, что получил в Венгрии то, что хотел».

Чемпион Европы рассказал, что его мотивирует восхождение на пьедестал почета перед летними Олимпийскими играми в Париже-2024:

«Это показатель правильной подготовки. Я продолжу готовиться к Олимпиаде. Мы отправимся в Париж без травм и осуществим свое желание. Нас ждет 14-дневный тренировочный сбор в Гёйгеле. Завоевать золотую медаль на Олимпийских играх будет сложно. Но я верю в свои силы. Я очень стараюсь. Верю, что это не останется без результата. Чувствую себя комфортно».

Отметим, что лицензиат летних Олимпийских игр Париж-2023 в 1/4 финала победил местного Левенте Тота со счетом 11:0. Затем он победил иранца Мейсама Далхани (10:1) и вышел в финал. В решающем поединке наш борец оказался сильнее молдаванина Виктора Чобану - 10:0.

Банучичек Гусейнли

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