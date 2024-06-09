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Успешный старт 4 наших борцов в рейтинговом турнире

Борьба
Новости
9 Июня 2024 14:00
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Успешный старт 4 наших борцов в рейтинговом турнире

Продолжается рейтинговый турнир по борьбе, проходящий в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает İdman.biz, сегодня к борьбе присоединились еще четыре борца греко-римского стиля Азербайджана.

За победу в составе национальной сборной борются Эльдениз Азизли (55 кг), Хасрат Джафаров, Ульви Ганизаде (оба 72 кг) и Санан Сулейманов (77 кг). Наши спортсмены выиграли в поединках квалификационного этапа.

Отметим, что член сборной по греко-римской борьбе Мурад Мамедов (63 кг) вчера завоевал золотую медаль. Среди борцов вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевал серебряную медаль, а Гаджи Алиев (65 кг) - бронзовую.

İdman.biz

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