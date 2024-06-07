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Завершилось первенство по борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
7 Июня 2024 19:37
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Завершилось первенство по борьбе - ФОТО

Завершилось республиканское первенство школьников по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в последний день борцы греко-римского стиля определили победителей в 5 весовых категориях.

Награждались победители в весовых категориях 38, 44, 52, 62 и 75 кг. В итоге первое место в общекомандном зачете заняли сумгаитские (170) борцы вольного стиля, второе - Сабунчу (74), а третье - Бинагади (70).

Отметим, что первенство, проводимое впервые при совместной организации Министерства науки и образования и Федерации борьбы Азербайджана, длилось 4 дня.

38 кг
1. Али Джавадлы (Бинагади)
2. Юсиф Мехтиев (Сумгаит)
3. Азер Теймуров (Масаллы), Угур Гаджиев (Шамкир)

44 кг
1. Табриз Насиров (Сураханы)
2. Векил Баширов (Сумгаит)
3. Абдулла Гаджиагаев (Гусар), Руслан Ахмедлы (Сабирабад)

52 кг
1. Эльдениз Аллахвердиев (Сураханы)
2. Орхан Мустафаев (Сумгаит)
3. Ибрагим Бабаев (Гусар), Ибрагим Мамедзаде (Гейчай)

62 кг
1. Сабир Рзаев (Шамкир, РОИЛ)
2. Сулейман Вердиев (Сабунчи)
3. Аднан Агакеримли (Сумгаит), Эмиль Айдынбеков (Гусар)

75 кг
1. Яшар Мамедов (Ясамал)
2. Зяка ​​Юсубов (Сабунчи)
3. Мубариз Ибрагимли (Сумгаит), Аяз Джавадов (Масаллы)

İdman.biz

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