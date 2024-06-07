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Борцы "Сумгаита" завоевали 3 золотые медали - ФОТО

Борьба
Новости
7 Июня 2024 00:01
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Борцы "Сумгаита" завоевали 3 золотые медали - ФОТО

Борцы греко-римского стиля начали борьбу на первенстве республики среди школьников.

Как сообщает İdman.biz, чемпионат впервые проводится при совместной организации Министерства науки и образования и Федерации борьбы Азербайджана.

В третий день соревнований определились победители по греко-римской борьбе в весовых категориях 35, 41, 48, 57, 68 и 85 кг. Спортсмены «Сумгаита» заняли высшую ступень пьедестала почета в трех весовых категориях.

35 кг
1. Гусейн Амрахли (Бинагади)
2. Джахид Ахмедов (Шамкир)
3. Али Мусаев (Гейчай), Мухаммад Мусали (Масаллы)

41 кг
1. Илькин Гурбанов (Хазар)
2. Омар Салманов (Бинагади)
3. Рахиб Ахмедов (Сумгаит), Аждар Рзалы (Мингячевир)

48 кг
1. Эльмир Черказов (Сабунчи)
2. Рауль Мамедзаде (Сабунчи)
3. Хилал Мехдизаде (Гянджа, «Тахсил»), Гусейн Мамедов (Сумгаит)

57 кг
1. Гусейн Мехдили (Сумгаит)
2. Захир Юсифов (Губадлы)
3. Джесур Мамедли (Абшерон), Давуд Абдуллаев (Губадлы)

68 кг
1. Руслан Нуриев (Сумгаит)
2. Микаил Гумматли (Губадлы)
3. Эльгиз Муталлимов (Гейчай), Омар Халилов (Хазар)

85 кг
1. Магомед Оруджев (Сумгаит)
2. Рафаил Ахадлы (Абшерон)
3. Юнис Алханов (Гянджа, «Тахсил»), Мухаммад Джафаров (Геранбой)

İdman.biz

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