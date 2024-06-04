В первенстве определились победители в 6 весах - ФОТО

Сегодня стартовал республиканский чемпионат школьников по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в чемпионате, организованном совместно Министерством науки и образования и Федерацией борьбы Азербайджана, соревнуются школьники до 15 лет.

Право на участие в финальном этапе получили борцы, занявшие первые 2 места в каждом весе на зональных соревнованиях, проходивших в 14 регионах страны. Победители республиканского чемпионата школьников определятся в 11 весах. В первенстве дополнительно проводятся соревнования в весовой категории до 35 кг.

В первый день чемпионата определились призеры по вольной борьбе в весовых категориях 35, 41, 48, 57, 68 и 85 кг.

35 кг

1. Эльман Исмайлов (Гянджа, "Тахсил")

2. Акшин Ализаде (Мингячевир)

3. Гусейн Алиев (Гянджа, «Тахсил»), Огуз Пашаев (Сабунчи)

41 кг

1. Хазрат Музаффаров (Гянджа, «Тахсил»)

2. Абульфаз Мухтаров (Гах, РОИЛ)

3. Гусейн Алиев (Гянджа, «Тахсил»), Зираддин Рзаев (Лянкяран)

48 кг

1. Юсиф Гусейнов (Гянджа, "Тахсил")

2. Ингилаб Юсибов (Газах)

3. Йылмаз Самедов (Сиязань), Исмаил Алиев (Сумгаит)

57 кг

1. Яхья Ягубов («Гянджа», «Тахсил»)

2. Алиакпер Бахшиев (Астара)

3. Сиясет Дадашзаде (Лянкяран), Тарлан Байрамов (Гарадаг)

68 кг

1. Вагиф Гасанлы (Абшерон)

2. Исмаил Керимов (Габала)

3. Эльвин Гадиров (Хатаи), Омар Гаразаде (Шемахи)

85 кг

1. Эльгюн Керимли (Лянкяран)

2. Саид Мамедзаде (Сабунчи)

3. Рафаэль Ахадлы (Абшерон), Сайяд Ибрагимли (Газах)

İdman.biz